Küba ile ABD’nin dev buluşması

ABD ile Küba'nın 2014 yılı sonunda ilişkileri normalleştirme kararının ardından ilk kez düzenlenen spor müsabakasından ABD Futbol Takımı 2-0 galibiyetle ayrıldı.
GOLLER 2. YARIDA Küba'da 69 yıl aradan sonra yapılan ilk dostluk maçında ABD'nin gollerini, 62. dakikada ikinci yarıda oyuna giren Chris Wondolowski ve 71. dakikada Julian Green kaydetti. Kötü saha koşulları nedeniyle ABD'nin 6 oyuncu değiştirdiği maçta, Küba ise 4 oyuncu değişikliği yaptı. ABD futbol takımının basın sözcüsü Michael Kammarman, "Küba'da gerekli organizasyonları ayarlamak için çok çalışıldığını belirterek, "Şu ana kadar her şey harikaydı" dedi.
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