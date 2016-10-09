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Küba ile ABD’nin dev buluşması

2014 sonunda ilişkileri normalleştirme kararı alan iki ülke, 69 yıl aradan sonra Küba’da karşılaştı... Dostluk maçını ABD 2-0 kazandı.

Küba ile ABD’nin dev buluşması
ABD ile Küba'nın 2014 yılı sonunda ilişkileri normalleştirme kararının ardından ilk kez düzenlenen spor müsabakasından ABD Futbol Takımı 2-0 galibiyetle ayrıldı.

GOLLER 2. YARIDA
Küba'da 69 yıl aradan sonra yapılan ilk dostluk maçında ABD'nin gollerini, 62. dakikada ikinci yarıda oyuna giren Chris Wondolowski ve 71. dakikada Julian Green kaydetti. Kötü saha koşulları nedeniyle ABD'nin 6 oyuncu değiştirdiği maçta, Küba ise 4 oyuncu değişikliği yaptı. nın basın sözcüsü Michael Kammarman, "Küba'da gerekli organizasyonları ayarlamak için çok çalışıldığını belirterek, "Şu ana kadar her şey harikaydı" dedi.
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