Kazanmaktan başka çaremiz yok

A Milli Takımımız'ın golcü yıldızı Cenk Tosun,İzlanda ile oynayacakları maç öncesinde iddialıaçıklamalarda bulundu. Cenk Tosun, Ukraynaberaberliğini unuttuklarını ifade ederek, "Bizi şimdizorlu bir İzlanda maçı bekliyor. Kazanmaktan başkaçaremiz yok. Yeter ki maça iyi konsantre olalım" dedi.İzlanda'nın mücadeci bir takım olduğunu vurgulayanCenk Tosun, "Bu maç en kritik maçımız. İzlandakarşısında kazandığımız takdirde grupta en iddialı takımlardanbiri biz oluruz. Buna inanıyorum" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.