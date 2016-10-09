A Milli Takımımız'ın golcü yıldızı Cenk Tosun, İzlanda ile oynayacakları maç öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu. Cenk Tosun, Ukrayna beraberliğini unuttuklarını ifade ederek, "Bizi şimdi zorlu bir İzlanda maçı bekliyor. Kazanmaktan başka çaremiz yok. Yeter ki maça iyi konsantre olalım" dedi. İzlanda'nın mücadeci bir takım olduğunu vurgulayan Cenk Tosun, "Bu maç en kritik maçımız. İzlanda karşısında kazandığımız takdirde grupta en iddialı takımlardan biri biz oluruz. Buna inanıyorum" dedi.