Kaçan balık Dembele!

Sezon başında Fulham'la sözleşmesi biten ve serbest kalan Moussa Dembele uzun bir süre Galatasaray'ın transfer gündeminde kalmıştı. Sarı-Kırmızılılar'ın imza parası yüzünden vazgeçtiği Fransız forvet, Celtic'in yolunu tutmuştu. İskoç ekibinde 17 maçta 12 gol atan Dembele birçok dev kulübün listesine girdi. Dembele'nin fiyatının 20 milyon Euro'ya çıktığı belirtiliyor.