  1. Ocak’ta Fransa yolcusu
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Kaçan balık Dembele!

G.Saray’ın imza parası yüzünden transfer etmediği genç yıldızın fiyatı 20 milyon Euro oldu...

Kaçan balık Dembele!
Sezon başında Fulham'la sözleşmesi biten ve serbest kalan Moussa Dembele uzun bir süre Galatasaray'ın transfer gündeminde kalmıştı. Sarı-Kırmızılılar'ın imza parası yüzünden vazgeçtiği Fransız forvet, Celtic'in yolunu tutmuştu. İskoç ekibinde 17 maçta 12 gol atan Dembele birçok dev kulübün listesine girdi. Dembele'nin fiyatının 20 milyon Euro'ya çıktığı belirtiliyor.
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