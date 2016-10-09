Millilerimizin, kötü geçirdiği Avrupa Şampiyonası'ndan sonra 2018 Dünya Kupası elemelerindeki performansı merak ediliyordu. 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Hırvatistan'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Türkiye, 2 farklı geride götürdüğü Ukrayna karşılaşmasından da 2-2'lik sonuçla 1 puanı kapmıştı. Bugün 21.45'te rakip deplasmanda hiç yenemediğimiz İzlanda. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve genç aslanlarından isteğimiz gruptaki ilk galibiyetini almaları.
İŞTE A MİLLİ TAKIMIN İLK 11'İ: Volkan Babacan, Şener, Mehmet Topal, Ömer Toprak, Caner, Emre Mor, Kaan, Ozan, Hakan Çalhanoğlu, Volkan Şen, Yasin Öztekin
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.