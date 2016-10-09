  1. Milli Takım'dan İzlanda maçı için anlamlı Şemdinli kararı

İzlanda-Türkiye

Grupta yenik duruma düştüğümüz 2 maçta da beraberliği kurtardık. Terim ve aslanlarından İzlanda karşısında tek istediğimiz 3 puan.

Millilerimizin, kötü geçirdiği Avrupa Şampiyonası'ndan sonra 2018 Dünya Kupası elemelerindeki performansı merak ediliyordu. 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Hırvatistan'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Türkiye, 2 farklı geride götürdüğü Ukrayna karşılaşmasından da 2-2'lik sonuçla 1 puanı kapmıştı. Bugün 21.45'te rakip deplasmanda hiç yenemediğimiz İzlanda. Türkiye Futbol Direktörü ve genç aslanlarından isteğimiz gruptaki ilk galibiyetini almaları.



İŞTE A MİLLİ TAKIMIN İLK 11'İ: Volkan Babacan, Şener, Mehmet Topal, Ömer Toprak, Caner, Emre Mor, Kaan, Ozan, Hakan Çalhanoğlu, Volkan Şen, Yasin Öztekin

İZLANDA: Halldorsson, Saevarsson, Sigurdsson, Arnason, Gudmunsson, Skulason, Bödvarsson, B.Bjarnason, E.Bjarnason, Sigurdsson, Finnbogason

STAT: Laugardalsvöllur
SAAT: 21:45
HAKEM: Mark Clattenburg (İngiltere)
YAYIN: TV8
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  • 09 Ekim 2016, Pazar 20:30
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