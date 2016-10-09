Haydi İzlanda’yı ısıtalım!

Perşembe günü Konya'da Ukrayna karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Milli Takımımız bu akşam çok kritik bir maça çıkacak.



HEDEF MUTLAK 3 PUAN

2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda mücadele eden Ay-Yıldızlılar, 3. sınavını İzlanda deplasmanında verecek. Laugardalsvöllur Stadı'nda 21.45'te başlayacak maçı İngiliz hakem Mark Clattenburg yönetecek. Karşılaşmayı TV8 naklen yayınlayacak. Oynadığı 2 maçtan 2 puan çıkarabilen Milli Takımımız bu akşam mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak.



HAKAN BALTA YOK

Ay-Yıldızlılar'da Ukrayna maçında sakatlanan Hakan Balta forma giyemeyecek. Grubumuzda bu akşam Finlandiya- Hırvatistan ve Ukrayna- Kosova maçları da oynanacak.