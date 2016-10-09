Haydi İzlanda’yı ısıtalım!

2018 Dünya Kupası elemelerinde Hırvatistan ve Ukrayna maçlarından beraberlikle ayırılan Ay-Yıldızlılar bu gece İzlanda deplasmanına çıkıyor. 21.45’te başlayacak maçta havanın 5 derece ve sağanak yağışlı olması bekleniyor
Perşembe günü Konya'da Ukrayna karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Milli Takımımız bu akşam çok kritik bir maça çıkacak.
HEDEF MUTLAK 3 PUAN 2018 Dünya Kupası Elemeleri IGrubu'nda mücadele eden Ay-Yıldızlılar,3. sınavını İzlanda deplasmanındaverecek. LaugardalsvöllurStadı'nda 21.45'te başlayacakmaçı İngiliz hakem Mark Clattenburg yönetecek.Karşılaşmayı TV8 naklen yayınlayacak. Oynadığı2 maçtan 2 puan çıkarabilen Milli Takımımızbu akşam mutlak galibiyethedefiyle sahaya çıkacak.
HAKAN BALTA YOK
Ay-Yıldızlılar'da Ukraynamaçında sakatlanan HakanBalta forma giyemeyecek.Grubumuzda bu akşam Finlandiya-Hırvatistan ve Ukrayna-Kosova maçlarıda oynanacak.
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