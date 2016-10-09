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Haydi İzlanda’yı ısıtalım!

2018 Dünya Kupası elemelerinde Hırvatistan ve Ukrayna maçlarından beraberlikle ayırılan Ay-Yıldızlılar bu gece İzlanda deplasmanına çıkıyor. 21.45’te başlayacak maçta havanın 5 derece ve sağanak yağışlı olması bekleniyor

Haydi İzlanda’yı ısıtalım!
Perşembe günü Konya'da Ukrayna karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Milli Takımımız bu akşam çok kritik bir maça çıkacak.

HEDEF MUTLAK 3 PUAN
2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda mücadele eden Ay-Yıldızlılar, 3. sınavını İzlanda deplasmanında verecek. Laugardalsvöllur Stadı'nda 21.45'te başlayacak maçı İngiliz hakem Mark Clattenburg yönetecek. Karşılaşmayı TV8 naklen yayınlayacak. Oynadığı 2 maçtan 2 puan çıkarabilen Milli Takımımız bu akşam mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak.

HAKAN BALTA YOK
Ay-Yıldızlılar'da Ukrayna maçında sakatlanan Hakan Balta forma giyemeyecek. Grubumuzda bu akşam Finlandiya- Hırvatistan ve Ukrayna- Kosova maçları da oynanacak.
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