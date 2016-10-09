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Galatasaray büyük bir camia

, “G.Saray büyük bir camia” diye konuştu.

Galatasaray büyük bir camia
Cimbom'a sezon başında Trabzonspor'dan transfer olan yeni takımına övgüler yağdırdı. Sarı- Kırmızılı oyuncu, "G.Saray büyük bir camia. İyi ki burada oynuyo- rum. Uyum sorununu kolay aştım" ifadesini kullandı.
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