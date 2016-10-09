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Eyvah: ’in sakatlığı nüksetti!

Belarus karşısında ağrıları artınca oyundan çıklan teknik heyeti endişelendirdi

Eyvah: Sneijder’in sakatlığı nüksetti!
2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu 2. maçında Hollanda evinde Belarus'u rahat bir oyunla 4-1 mağlup ederken Galatasaray'ın yıldızı Wesley Sneijder ilk 11'de sahaya çıktı.

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Ancak sakatlığı nükseden ve devre arasında oyundan çıkmak zorunda kalan Sneijder'dan gelen haberler teknik heyeti endişelendirdi. Sneijder kadrodan çıkartılmasa da teknik heyet durumunu yakından takip ediyor.
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