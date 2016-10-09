Eczacıbaşı sezonu Kanyon’da açtı

Eczacıbaşı'nın 50. yılı kapsamında "Hayallerden Efsaneye" sloganıyla Kanyon AVM'de gerçekleştirilen etkinlik öncesi, kulübün buradaki ofisinde sezon açılışı nedeniyle basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, kulüp yöneticileri, takım menajeri Nalan Ural, antrenör Massimo Barbolini ve oyuncular yer aldı.



HEDEF DÜNYA KUPASI

Eczacıbaşı VitrA'nın kaptanı Neslihan Demir Güler öncelikli hedeflerinin Dünya Kulüpler Kupası olduğunu belirtti.