Eczacıbaşı sezonu Kanyon’da açtı

Eczacıbaşı'nın 50. yılı kapsamında "Hayallerden Efsaneye" sloganıyla KanyonAVM'de gerçekleştirilen etkinlik öncesi, kulübün buradaki ofisinde sezon açılışı nedeniyle basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda, EczacıbaşıSpor Kulübü BaşkanıFaruk Eczacıbaşı, kulüp yöneticileri, takım menajeri NalanUral, antrenör Massimo Barbolini ve oyuncular yer aldı.
HEDEF DÜNYA KUPASI Eczacıbaşı VitrA'nın kaptanıNeslihan Demir Güler önceliklihedeflerinin Dünya Kulüpler Kupasıolduğunu belirtti.
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