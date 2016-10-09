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Eczacıbaşı sezonu Kanyon’da açtı

Voleybolun çınarı Eczacıbaşı yeni sezona dün ‘Merhaba’ dedi. Antrenör Barbaloni ve kaptan Neslihan Demir yeni sezon öncesinde oldukça iddialı açıklamalar yaptı.

Eczacıbaşı sezonu Kanyon’da açtı
Eczacıbaşı'nın 50. yılı kapsamında "Hayallerden Efsaneye" sloganıyla Kanyon AVM'de gerçekleştirilen etkinlik öncesi, kulübün buradaki ofisinde sezon açılışı nedeniyle basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, kulüp yöneticileri, takım menajeri Nalan Ural, antrenör Massimo Barbolini ve oyuncular yer aldı.

HEDEF DÜNYA KUPASI
Eczacıbaşı VitrA'nın kaptanı Neslihan Demir Güler öncelikli hedeflerinin Dünya Kulüpler Kupası olduğunu belirtti.
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