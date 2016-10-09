  1. Olürdük kupayı aldırmazdık
  2. Potaya Kartal pençesi

Demir İnşaat Trabzon’a fark attı

Ligin açılış maçında Demir İnşaat kolay kazandı

Demir İnşaat Trabzon’a fark attı
Basketbol Erkekler Ligi'nin açılış maçında Demir İnşaat Büyükçekmece, evinde karşılaştığı Trabzonspor Medical Park'ı 97-69'luk skorla mağlup etti. Trabzonspor Medical Park'ın yaptığı top kayıpları Demir İnşaat'ın temposunun daha da yükselmesine neden oldu. Ev sahibi ekipte Hayes 19 sayıyla maçın en skoreri oldu. Trabzonspor'da ise Hardy 13 sayı attı.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar