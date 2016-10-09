Demir İnşaat Trabzon’a fark attı

Basketbol Erkekler Ligi'nin açılış maçında Demir İnşaat Büyükçekmece, evinde karşılaştığı Trabzonspor Medical Park'ı 97-69'luk skorla mağlup etti. Trabzonspor Medical Park'ın yaptığı top kayıpları Demir İnşaat'ın temposunun daha da yükselmesine neden oldu. Ev sahibi ekipte Hayes 19 sayıyla maçın en skoreri oldu. Trabzonspor'da ise Hardy 13 sayı attı.