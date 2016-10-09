Fırtınayı bizden bekliyorum

Fatih Terim, İzlanda maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İmparator, "İzlanda'yı tebrik ederek başlamak istiyorum. Burada 3-0 yenildiğimiz maçtan 25 ay geçti. İzlanda'nın büyük aşama kaydettiğini düşünüyorum. Genç takımım var. Gençlere güveniyorum. Geçenki maç Eylül'deydi. Bu kez Ekim'de. O zaman hiç havadan falan değil kötü oynayıp kaybettik. Biz fırtınayı sahada oyunculardan bekliyoruz. İzlanda'dan başka bir şey beklemek mümkün değil. Sulu kar da olabilir. Futbolun içinde olan şeyler. Yapacak bir şey yok. Biz olayı 300-400 bin nüfuslu adaya indirgiyoruz ama oralardan çıktı o iş. Bizden çok oyuncuları dışarıda oynuyor. Sonuç olarak burada çok kişi yenemiyor onları" dedi.



KAZANIRSAK ÇOK DOĞRU BİR YOLA GİRERİZ

Terim, "1 ya da 0 puan planlarımızı bozmaz. Rakibimiz 7'ye çıkar ama daha önce de 5 puan geriye düştük. Kazanırsak çok farklı bir noktaya gelir, çok doğru bir yola gireriz" ifadelerini kullandı. Fatih hoca, 'Arda ve Burak milli takıma dönecek mi?' sorusuna, "Polemik yaratmak istemiyorum diyorsunuz ama bu soruyu soruyorsunuz. Antalya'da gerekeni söyledim. Zamana bakalım görürüz" diye konuştu.