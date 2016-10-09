Buradayım çünkü Türküm

Emre Mor, NTV Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Doğduğu Danimarka'nın Nordsjaelland takımında oynarken Fatih Terim tarafından EURO 2016aday kadrosuna çağrılan Emre Mor,Türk Milli Takımı'nı seçmesiyle ilgili olarak, "Kendimi bir Türk olarak hissettiğim için Türk Milli Takımı'nı seçtim. Türkiye beni kadrosunda görmek konusunda Danimarka'dan daha istekliydi. Milli formayla sahaya ilk çıktığımda harika duygular yaşadım. Avrupa Şampiyonası'nda ülkem adına oynamak gurur verici" dedi.
RONALDO BENİM İDOLÜM
Futbola ilk başladığı yıllarda idolünün Cristiano Ronaldo olduğunu ifade eden EmreMor, "Ona karşı oynamak benim için garip oldu. Dortmund'un Real Madrid'le oynadığı maç sonrası ondan formasını istedim. Ancak formayı başkasına vereceğine söz vermiş. Bernabeu'daki maçta formasını bana vereceğine dair söz verdi. 5 yaşından beri ona hayrandım" ifadesini kullandı. Emre Mor'un babası Ersoy Mor da oğluyla ilgili açıklamalarda bulundu.
BÜYÜK GURUR KAYNAĞI
Oğlunun Türk Milli Takımı'nı seçerek kendisini gururlandırdığını ifade eden Ersoy Mor, "Emre'yi izlerken hep duygulandım. Türkiye'yi seçmesi ve formamızı giymesi benim için büyük sevinç ve gurur kaynağı. Beni grurlandırdı, ailemi gururlandırdı. Emre'yi Türk futboluna kazandırmamız benim için gurur verici birşey" dedi.
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