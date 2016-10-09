Beraberlik bizim için başarı değil

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Volkan Babacan İzlanda karşısında alacakları bir beraberliği başarı olarak görmeyeceklerini söyledi. Başarılı eldiven, "Bizim için öncelikli hedef 3 puan" diye konuştu.
ZAAFLARINI BİLİYORUZ
İzlanda'nın zaaflarını iyi bildiklerini dile getiren Volkan Babacan, "Özellikle ilk 20 dakika içinde bulacağımız bir gol maçta avantajı bizim lehimize çevirir"dedi.
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