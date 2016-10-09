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Beraberlik bizim için başarı değil

Volkan, “İzlanda’da beraberlik başarı değil” dedi.

Beraberlik bizim için başarı değil
Volkan Babacan İzlanda karşısında alacakları bir beraberliği başarı olarak görmeyeceklerini söyledi. Başarılı eldiven, "Bizim için öncelikli hedef 3 puan" diye konuştu.

ZAAFLARINI BİLİYORUZ
İzlanda'nın zaaflarını iyi bildiklerini dile getiren Volkan Babacan, "Özellikle ilk 20 dakika içinde bulacağımız bir gol maçta avantajı bizim lehimize çevirir"dedi.
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