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Belçika’ya yan bakılmıyor

Dünya Kupası 2018 Elemeleri’nde Belçika 2’de 2 yaparak avantajlı duruma geçti. Belçika, Bosna Hersek’i farklı devirdi

Belçika’ya yan bakılmıyor
Dünya Kupası 2018 Elemeleri'nde Belçika'ya rakip dayanmıyor... Belçika grubundaki 2. karşılaşmada Bosna Hersek'i 4-0 mağlup ederek avantajlı duruma geçti Gruptaki ilk maçında deplasmanda Güney Kıbrıs'ı 3-0 gibi net bir skorla deviren Belçika önceki gün de Bosna Hersek'i 4-0 yendi. Grupta oynadığı 2 maçta 2 galibiyet alan Belçika böylece diğer rakiplerine göre şimdilik bir adım önde bulunuyor. Bu grupta Yunanistan da 2'de 2 yaparak iddiasını ortaya koydu.

ARNAVUTLUK 2'DE 2 YAPTI
G Grubu'nda ise Arnavutluk 2'de 2 yapmayı başardı. Arnavutluk son maçında deplasmanda Liechtenstein'i 2-0'la geçti. Arnavutluk bundan önce de kendi evinde Makedonya'yı 2-1 yenmeyi başarmıştı.
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