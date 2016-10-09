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Aslan Komşu’da kükredi

G.Saray, ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçını Josue ve Hamit Altıntop’un golleriyle kazandı. Cimbom’da 14’lük Mustafa Kapı, Sofya’da sahne aldı.

Aslan Komşu’da kükredi
Galatasaray, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Bulgaristan'ın Levski Sofya takımıyla deplasmanda oynadığı hazırlık karşılaşmasını 2-0 kazanmayı bildi.

ASİST PODOLSKİ'DEN
11. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Cavanda, topu ceza sahası içerisindeki Podolski'ye aktardı. Alman futbolcu ceza içinde müsait durumda bulunan Josue'yi gördü. Josue'nin penaltı noktası civarından kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta, top filelerle buluştu: 0-1. 68'de farkı ikiye çıkardı. Ceza sahası önünde topla buluşan Hamit Altıntop, iki rakibinden sıyrılarak ceza sahası içerisine girdi. Hamit'in yerden kayarak yaptığı vuruşta, savunmaya çarpan top filelerle buluştu: 0-2. Sarı-kırmızılılarda dün 14 yaşındaki Mustafa Kapı 89. dakikada görev aldı.
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