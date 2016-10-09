Aslan Komşu’da kükredi

Galatasaray, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Bulgaristan'ınLevski Sofya takımıyla deplasmanda oynadığı hazırlık karşılaşmasını 2-0 kazanmayı bildi.
ASİST PODOLSKİ'DEN 11. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Cavanda, topu ceza sahası içerisindeki Podolski'ye aktardı. Alman futbolcu ceza içinde müsait durumda bulunan Josue'yi gördü. Josue'nin penaltı noktası civarından kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta, top filelerle buluştu: 0-1. 68'deGalatasaray farkı ikiye çıkardı. Ceza sahası önünde topla buluşan Hamit Altıntop, iki rakibinden sıyrılarak ceza sahası içerisine girdi. Hamit'in yerden kayarak yaptığı vuruşta, savunmaya çarpan top filelerle buluştu: 0-2. Sarı-kırmızılılardadün14 yaşındakiMustafa Kapı 89. dakikada görev aldı.
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