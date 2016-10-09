  1. Töre’nin kaderi Bilic’te
  2. Olürdük kupayı aldırmazdık

Advocaat: Lens’i yetiştirin!

Advocaat, sakatlığı bulunan Lens’i yakından takip

Advocaat: Lens’i yetiştirin!
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Feyenoord maçında sakatlanan Lens için Advocaat'tan kulüp doktorlarına talimat geldi. Hollandalı hoca, "Ona ihtiyacım var. Tedaviyi çabuklaştıralım. Risk yüksek değilse onu kullanmak istiyorum" dedi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar