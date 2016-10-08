Yıldırım Demirören’e yaş günü partisi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, İzlanda'ya hareket etmeden önce Konya'da Milli Takım kampında yaş gününü kutladı.
YÖNETİCİLER DE KATILDI
Doğum günü kutlamasına, TFF BaşkanvekiliAli Dürüst, Yönetim Kurulu ÜyesiCengiz Zülfikaroğlu, Türkiye FutbolDirektörü Fatih Terim, TFF Genel SekreteriKadir Kardaş ile A Milli Takımoyuncu ve teknik heyeti katıldı.
HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ A Mili Takım'ın kamp yaptığı otelde düzenlenen törende kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını futbolculardan MehmetTopal, Caner Erkin ve oğlu Cemal ile birlikte kesen Yıldırım Demirören, teknik heyet ve futbolculara başarı dileklerini iletip yapmış oldukları jestten ötürü kendilerine teşekkür etti.
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