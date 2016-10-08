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’e partisi

Futbol Federasyonu Başkanı Demirören, Milli Takım kampında Ali Dürüst, Fatih Terim ve futbolcularla birlikte nü kutladı.

Yıldırım Demirören’e yaş günü partisi
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, İzlanda'ya hareket etmeden önce Konya'da Milli Takım kampında nü kutladı.

YÖNETİCİLER DE KATILDI
Doğum günü kutlamasına, TFF Başkanvekili Ali Dürüst, Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile A Milli Takım oyuncu ve teknik heyeti katıldı.

HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ
A Mili Takım'ın kamp yaptığı otelde düzenlenen törende kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını futbolculardan Mehmet Topal, Caner Erkin ve oğlu Cemal ile birlikte kesen Yıldırım Demirören, teknik heyet ve futbolculara başarı dileklerini iletip yapmış oldukları jestten ötürü kendilerine teşekkür etti.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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