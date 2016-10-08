Yetmez! Daha iyi olmalıyız

Galatasaray Teknik direktörü Jan Riekerink, kulüp dergisinin Ekim sayısına röportajı ile konuk oldu. Hollandalı hoca, Ajax günlerinden takımın son durumuna, transfer döneminden taraftarla ilişkisine kadar pek çok soruya samimi cevaplar verdi.



MADDİ TALEBİM OLMADI

Hollandalı hoca, "Oyuncular için zor bir sezondu. Galatasaray, üst düzey oyunculardan kurulu; büyük bir kulüp. Ligi altıncı sırada tamamlamak insanları mutlu edemez. Bu durum, oyuncuları da etkiledi. Ancak yeni sezonda birçok şey farklı oldu, farklı bir yapı kurduk; yeni oyuncular aramıza katıldı, üst üste maçlar kazandık. Ama hâlâ daha iyi olmamız gerekiyor. Çok iyi konsantre olduktan sonra, bazen o hissi kaybedebiliyoruz. Yani kilo vermek istediğiniz zaman, ilk hafta çok iyi gider; odaklanırsınız. Ancak sonrasına da dikkat etmelisiniz" dedi. Göreve geldikten sonra hiç değişmediğini de söyleyen Riekerink, "Zor bir durumda geldim, herhangi bir maddi talebim olmadan. Ben takım oyuncusuyum. Bu sezon evimizde onlarla birlikte oynadığımız maçlarda taraftarların yaptıkları olağanüstüydü" diye konuştu.