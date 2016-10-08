Yaz boz tahtası

Dünya Kupası elemelerinde oynadığı Hırvatistan ve Ukrayna maçlarından iki puan çıkarabilen Milli Takımımız'da yaşanan kadro istikrarsızlığı dikkat çekiyor... Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in İki karşılaşmada 18 futbolcu ve 4 ayrı sistem denemesi, yaşadığı kararsızlığı gözler önüne seriyor. Hırvatistan deplasmanında maça Serdar Aziz- Mehmet Topal tandemi ve 4-2-3- 1 diziliyişle başlayan Terim, ikinci yarıda ise Kaan Ayhan-Ahmet Çalık değişikliğinin ardından bir anda 3-1-5-1'e döndü. Tecrübeli hoca, bu dizilişi maçtan 5 gün önce Rusya ile oynanan hazırlık karşılaşmasında da denemişti. Terim elemelerdeki ikinci sınav olan Ukrayna maçına da farklı bir sistem ve 11'le çıktı. Bu kez diziliş 4-4-2 oldu.



YAŞANAN KARMAŞA SAHAYA DA YANSIDI

Cenk ve Enes'i çift forvet olarak oynatan Terim, Hırvatistan maçının savunma hattından 3 kişiyi ve 2 ön liberoyu değiştirdi. Başarılı teknik adam, ikinci devrenin başında ise Tolga ve Kaan'ı oyuna alarak 4-3-3'e döndü. 1 ay arayla oynanan iki maçta yaşanan sistem ve kadro karmaşası sahaya da olumsuz olarak yansıdı. Terim istikrarı bir türlü yakalayamayınca istediğimiz 3 puanı da alamadık.



ÖDÜLLÜ SORU: İZLANDA ÖNÜNDE 11 NASIL OLUR?

Fatih Terim'in kadro ve sistem konusundaki kararsızlığı, yarın oynanacak kritik İzlanda maçının 11'ini tahmin edilemez hale getirdi. Tecrübeli teknik adamın yine savunma hattı ve orta alanda değişikliğe gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sadece V.Babacan, Topal, Şener, Emre Mor, Ozan ve Çalhanoğlu'nun forması garanti gözüküyor.



UKRAYNA BASINI ÜZGÜN: ZAFERİ KAÇIRDIK!

Ukrayna basını, 2-0'dan 2-2'ye gelen karşılaşmayla ilgili "Dramatik maç" yorumunu yaptı. Fakty Gazetesi "Zaferi kaçırdık" diye yazarken The Day, deplasmanda kazanabilecekleri bir maçtan beraberlik ile döndüklerini yazdı. Alman basını ise maçı Emre, Ömer ve Hakan cephesinden gördü.