Ukrayna karşısında 2-0'dan geri dönmemizde en büyük pay Emre Mor'undu. Özellikle ikinci yarıdaki futboluyla yıldızlaşan sahada çalım atmadık oyuncu bırakmayan genç yıldızı maç sonunda Fatih Terim alnından öptü. "İleride çok büyük bir yıldız olacaksın. Messi kadar yetenekli ve hızlısın. Eğer biraz daha arkadaşlarınla yardımlaşırsan, daha çok pas verirsen yakında Messi olursun" tavsiyesinde bulundu. Genç oyuncu da hocasına "Hocam her maç tecrübe kazanıyorum. Senden kısa zamanda çok şeyler öğreniyorum" dedi. Takım arkadaşları da genç Emre'ye "Türkiye'nin Messi'si yakıştırmasını yaptı. Milli takımımızın her atağında sorumluluk alan Emre, bunu istatistiklerine de yansıtıp 50 kez topla buluştu. Ancak zirveyi attığı şık çalımlarla yaptı.
UKRAYNALILAR'IN KORKULU RÜYASI OLDU
Özellikle ikinci yarıda topu her ayağına aldığında Ukraynalı futbolculara korkulu anlar yaşatan Emre Mor, Shevchenko'nun öğrencilerine adeta çalım dersi verdi. Mor, Ukrayna karşısında isabetli pastan daha fazla çalım attı. 90 dakika boyunca 10 kez çalım atan genç futbolcumuz elde ettiği bu rakamla elemelerde oynanan ilk 2 maçta bu alanda zirvede yer aldı. Bunun yanında yüzde 54'lük bir pas yüzdesi de yakaladı.
BAK SEN ŞU BACAKSIZA
İngiliz Four Four Two Dergisi dünya genelinde 21 yaşaltı 59 yetenekli genci mercek altına aldı. "Harika çocuklar" diye başlık atan dergi Emre Mor için "Uluslararası alanda gösterdiği performansla parlıyor. Bacaksız olağanüstü top kontrolüne sahip. Pas performansı kötü ama kendisi geliştiriyor" dedi. Emre listede 59 oyuncu arasında 29. gösterildi. Birinci ise Tottenham'dan Dele Alli oldu.
Yakında Messi olacaksın
Emre Mor, Ukrayna maçında tek başına resital yaptı... Sahada yıldızlaştı... Maç sonunda da Teknik direktör Fatih Terim’den alkış aldı... Fatih hoca, genç yıldıza "Çok kolay adam geçiyorsun. Daha fazla pas ver, daha çok yardımlaş. Dediklerimi yap yakında Messi olursun" dedi. Takım arkadaşları da süper yeteneğe "Türkiye'nin Messi'si yakıştırmasını yaptı
Ukrayna karşısında 2-0'dan geri dönmemizde en büyük pay Emre Mor'undu. Özellikle ikinci yarıdaki futboluyla yıldızlaşan sahada çalım atmadık oyuncu bırakmayan genç yıldızı maç sonunda Fatih Terim alnından öptü. "İleride çok büyük bir yıldız olacaksın. Messi kadar yetenekli ve hızlısın. Eğer biraz daha arkadaşlarınla yardımlaşırsan, daha çok pas verirsen yakında Messi olursun" tavsiyesinde bulundu. Genç oyuncu da hocasına "Hocam her maç tecrübe kazanıyorum. Senden kısa zamanda çok şeyler öğreniyorum" dedi. Takım arkadaşları da genç Emre'ye "Türkiye'nin Messi'si yakıştırmasını yaptı. Milli takımımızın her atağında sorumluluk alan Emre, bunu istatistiklerine de yansıtıp 50 kez topla buluştu. Ancak zirveyi attığı şık çalımlarla yaptı.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Gazete
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