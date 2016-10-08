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Vodafone Maratonu kayıtları uzatıldı

Vodafone Maratonu kayıtları uzatıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor A.Ş. tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda bu yıl 38'incisi düzenlenecek 'na son kayıt tarihi 15 Ekim'e kadar uzatıldı. Şu ana kadar maratona 17 bin 40 kişi kayıt yaptırdı.
Etiketler:
  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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