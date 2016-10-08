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Türkiye için risk almak istemedik

İzlanda’nın hocası, kaleci Halldorsson’u Türkiye maçına sakladıklarını söyledi

Türkiye için risk almak istemedik
İzlanda Teknik Direktörü , Türkiye maçı öncesi açıklamalar yaptı. İzlandalı hoca "Kaleci Halldorsson'un hafif sakatlığı vardı. Finlandiya'ya karşı oynayabilirdi ama Türkiye maçı için riske atmadık. O maç daha önemli" dedi.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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