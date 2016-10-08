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’yı satın almak kolay değil!

Talisca’yı satın almak kolay değil!
Beşiktaş yönetimi 'yı bonservisiyle takıma katmak istese de 25 milyon Euro'luk opsiyon bunu neredeyse imkansız hale getiriyor. Talisca'nın fiyatı makul bir düzeye çekilmemesi durumunda gelecek yıl yeniden kiralama yöntemine başvurulacağı ifade edildi.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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