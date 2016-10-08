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Antalyaspor’da

Ligde kötü günler geçiren Antalya, Çalımbay ile anlaştı

Rıza Çalımbay Antalyaspor’da
Antalyaspor, en son Kasımpaşa'da görev yapan Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile 2 yıllığına anlaşma sağladı.

RIZA HOCA BAŞARILI OLACAK
Antalyaspor Basın Sözcüsü Bora Terzioğlu, "Evet ile kesin olarak anlaştık. 2 sezonluk anlaştık. Başarılı olacağına inanıyoruz. Takımı bulunduğu noktadan daha yukarılara çıkaracağına olan inancımız tam" diye konuştu.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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