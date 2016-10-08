Potada şölen bugün başlıyor

Spor Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 2016-2017 sezonu bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Ligde bugün 5, yarın da 3 müsabaka yapılacak. Normal sezonda ilk yarı 23 Ocak 2017'de sona erecek. Ligin ikinci yarısı ise 28 Ocak'ta başlayıp, 15 Mayıs 2017'de tamamlanacak. Ligde yeni sezonda 8 kulüp takımlarını Türk antrenörlere emanet ederken, 8 kulüp ise yabancı teknik adamla çalışmayı tercih etti. THY Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek takımlardan sadece Galatasaray Odeabank Türk başantrenör Ergin Ataman ile yoluna devam ederken, Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş yabancı çalıştırıcılarla mücadele edecek. Yeni sezonda görev yapacak 16 antrenörden 3'ü Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk kupasını kaldırdı.
BU KEZ ŞAMPİYONLUK ADAYI ÇOK FAZLA avrupa'nın İspanya ile birlikte en iyi ligi kabul edilen Spor TotoBasketbol Ligi'nde bu sezon şampiyon adaylarının fazlalığı dikkat çekiyor. Geçen yılın şampiyonu ve Euroleague finalisti Fenrerbahçe ile birlikte hazırlık maçlarında yenilgi görmeyen Darüşşafaka Doğuş,Anadolu Efes ve Galatasaray Odeabank en önemli şampiyonluk adayları olarak dikkat çekiyor. Ancak bu ligde sürprizler de yaşanabilir.
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