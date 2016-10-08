Perasovic: Bu yıl sert geçecek

Anadolu Efes Spor Kulübü, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda 2016-2017 sezonu Turkish Airlines Euroleague medya buluşması düzenledi.



10-12 TAKIM KAFAYA OYNAR

Perasovic, "Euroleague'de rekabetin sert geçeceğini biliyoruz. 10-12 takım iddialı. Bizim de potansiyelimizin olduğunu düşünüyorum" dedi.