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Perasovic: Bu yıl sert geçecek

Efes’in koçu, “Euroleague’de rekabetin sert geçeceğini biliyoruz” dedi

Perasovic: Bu yıl sert geçecek
Anadolu Efes Spor Kulübü, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda 2016-2017 sezonu Turkish Airlines Euroleague medya buluşması düzenledi.

10-12 TAKIM KAFAYA OYNAR
Perasovic, "Euroleague'de rekabetin sert geçeceğini biliyoruz. 10-12 takım iddialı. Bizim de potansiyelimizin olduğunu düşünüyorum" dedi.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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