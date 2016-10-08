Yarın İzlanda ile karşılaşacak olan Milli Takımımız dün Konya Havalimanı'ndan uçakla başkent Reykjavik'e hareket etti. Fatih Terim havalimanında bir basın mensubunun galibiyet temennisine, "İnşallah, bütün isteğimiz o." diye karşılık verdi. Ay-Yıldızlılar, bugün 14.30'da Laurgardalsvöllur Stadı'ndaki idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Milli Takımımız İzlanda’da
Bugün Reykjavik’te maçın son idmanı yapılacak
Etiketler: Milli Takımımız
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Gazete
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