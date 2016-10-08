Lens’ten kötü haber Alanya’ya yok

Feyenoord maçında arka adalesinden sakatlanan Jeremain Lens, Osmanlıspor maçında forma giymemişti. Ancak Hollandalı futbolcunun Alanyaspor ile oynanacak lig maçında da forma giyemeceği belirtildi.



UNITED'A BELKİ

Lens'in sakatlık yaşadığı bölgede ödeme rastlandığı ve riske edilmemesi gerektiği doktorlar tarafından bildirildi. Lens, M.United ile oynanacak Avrupa Ligi maçında forma giyme şansı ise yüzde 50.



