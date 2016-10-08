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Lens’ten kötü haber Alanya’ya yok

Lens’in Alanya maçında forma giymeyeceği bildirildi

Lens’ten kötü haber Alanya’ya yok
Feyenoord maçında arka adalesinden sakatlanan Jeremain Lens, Osmanlıspor maçında forma giymemişti. Ancak Hollandalı futbolcunun Alanyaspor ile oynanacak lig maçında da forma giyemeceği belirtildi.

UNITED'A BELKİ
Lens'in sakatlık yaşadığı bölgede ödeme rastlandığı ve riske edilmemesi gerektiği doktorlar tarafından bildirildi. Lens, M.United ile oynanacak Avrupa Ligi maçında forma giyme şansı ise yüzde 50.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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