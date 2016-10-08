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Karateciler çok sıkı hazırlanıyor

Karate Milli Takımımız, Dünya Şampiyonası için çok sıkı çalışıyor.

Karateciler çok sıkı hazırlanıyor
25-30 Ekim tarihleri arasında Avusturya'da düzenlenecek Büyükler Dünya Şampiyonası için kampa giren Erkek Karate Milli Takımı, genel klasmanda dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

HEDEFİMİZ ZİRVEYE ÇIKMAK
Teknik Direktör Murat Delihasan, "Hedefimiz, Karate Şampiyonası'nda takım halinde zirveye çıkmak" açıklamalarında bulundu.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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