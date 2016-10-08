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İzlanda’da kaptan Aron cezalı duruma düştü

İzlanda’da kaptan Aron cezalı duruma düştü
İzlanda'nın Finlandiya'yı 3-2 yendiği maçta sarı kart gören takım kaptanı Aron Gunnarson cezalı duruma düştü. İzlanda'da iki oyuncu iyileşmesine karşın İzlanda'nın etkili oyuncularından kaptan Gunnarsson, Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek.
  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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