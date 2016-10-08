Hakan Çalhanoğlu solda mutlu değil

Hırvatistan ve Ukrayna maçlarında attığı gollerle Milli Takımımıız'a iki puan getiren Hakan Çalhanoğlu huzursuz... Yıldız futbolcunun Fatih Terim tarafından ısrarla sol kanatta oynatılmaktan hiç memnun olmadığı öğrenildi.



DEVLERİN GÖZÜ ONDA

Bayer Leverkusen'de 10 numara pozisyonundaki performansıyla yıldızlaşan ve birçok Avrupa devinin transfer listesine giren genç yıldızın yaşadığı rahatsızlığı Terim'le de paylaştığı ortaya çıktı. al man basını da yazd ı Ukrayna karşısında önce 4'lü orta sahanın, sonra ise üçlü forvetin solunda görev yapan Hakan, son 15 dakikada asıl bölgesine geçince daha iyi bir performans sergiledi. Alman basını da dün yaptığı yorumlarda yıldız futbolcunun yanlış bölgede oynatıldığına dikkat çekti.