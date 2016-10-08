Güneş’ten Aboubakar’a destek kumaşı 1 numara

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Çaykur Rizesor maçında kaçırdığı goller nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulan Aboubakar'a sahip çıktı.
1 MAÇLA OLMAZ!
Şu anda Kamerun Milli Takımı'nda olan Aboubakar'ın kalitesini çok iyi bildiğini söyleyen teknik direktör Şenol Güneş, "Oyunu sürekli forse eden vesürekli oyunda kalan bir yapısıvar. Çok güçlü ve iyi niyetlibir futbolcu. Rize maçındagol kaçırmış olabilir amabu kadar eleştirilecek bir dunumuyok. Gelecek maçlardahem oyununu ileri seviyeye çıkartırhem de gollerini atar.Bir maçla hüküm verilmesidoğru değil" dedi. Güneş, Aboubakar'ın çalışkan bir oyuncu olduğunu da belirtti.
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