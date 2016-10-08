  1. Artık susun... Futbol konuşalım
  2. Beşiktaş’ta Yalçın Karadeniz disipline verildi

Güneş’ten ’a destek kumaşı 1 numara

’ın kalitesini çok iyi bildiğini söyleyen Güneş, “Oyunu forse eden ve sürekli oyunda kalan bir yapısı var. Çok gol kaçırmış olabilir ama bu kadar eleştirilecek bir durumu yok” diye konuştu

Güneş’ten Aboubakar’a destek kumaşı 1 numara
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Çaykur Rizesor maçında kaçırdığı goller nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulan 'a sahip çıktı.

1 MAÇLA OLMAZ!
Şu anda Kamerun Milli Takımı'nda olan Aboubakar'ın kalitesini çok iyi bildiğini söyleyen teknik direktör Şenol Güneş, "Oyunu sürekli forse eden ve sürekli oyunda kalan bir yapısı var. Çok güçlü ve iyi niyetli bir futbolcu. Rize maçında gol kaçırmış olabilir ama bu kadar eleştirilecek bir dunumu yok. Gelecek maçlarda hem oyununu ileri seviyeye çıkartır hem de gollerini atar. Bir maçla hüküm verilmesi doğru değil" dedi. Güneş, Aboubakar'ın çalışkan bir oyuncu olduğunu da belirtti.
Etiketler:
  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar