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Fener’i çıldırtan fotoğraf

Alman yıldız bir Fenerium mağazısının önüne gitti ve eliyle ‘4’ yaparak 4 yıldız mesajı verdi. Bu fotoğrafa Sarı-Lacivertliler büyük tepki gösterdi.

Fener’i çıldırtan fotoğraf
Sosyal medyayı en aktif kullanan futbolcuların başında gelen Galatasaraylı Lukas Podolski yine yaptığı yapacağını!.. Alman yıldız dün attığı mesajda yine Fenerbahçe'yi hedef aldı. Bir Fenerium mağazasının önüne giden Poldi, eliyle '4' işareti yaparak 4 yıldız mesajı gönderdi ve çektiği fotoğrafı Snapchat hesabından paylaştı. Bu paylaşım bir anda Twitter, Instagram ve Facebook üzerinden binlerce kez paylaşıldı. Galatasaraylı taraftarların büyük beğenisini kazanan fotoğrafla ilgili Fenerbahçeliler'den ise sert tepki geldi. Kısacası Poldi ortalığı yine yıktı geçti.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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