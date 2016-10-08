Fener’i çıldırtan fotoğraf

Sosyal medyayı en aktif kullanan futbolcuların başında gelen GalatasaraylıLukas Podolski yine yaptığı yapacağını!.. Alman yıldız dün attığı mesajda yine Fenerbahçe'yi hedef aldı. Bir Fenerium mağazasının önüne giden Poldi, eliyle '4' işareti yaparak 4 yıldız mesajı gönderdi ve çektiği fotoğrafı Snapchat hesabından paylaştı. Bu paylaşım bir anda Twitter, Instagram ve Facebook üzerinden binlerce kez paylaşıldı. Galatasaraylı taraftarların büyük beğenisini kazanan fotoğrafla ilgili Fenerbahçeliler'den ise sert tepki geldi. Kısacası Poldi ortalığı yine yıktı geçti.
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