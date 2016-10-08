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ve Daçka bir adım önde

Fenerbahçe ve Daçka bir adım önde
Şampiyonluk adaylarını 4'e 5'e yükseltenler varsa da otoriteler Fenerbahçe ile müthiş bir atılım yapan Darüşşafaka Doğuş'u en büyük şampiyonluk favorisi olarak görüyor. Avrupalı otoriteler Fenerbahçe'yi Euroleague'in de favorisi olarak gösteriyor.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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