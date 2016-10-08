Fenerbahçe ve Daçka bir adım önde

Şampiyonluk adaylarını 4'e 5'e yükseltenler varsa da otoriteler Fenerbahçe ile müthiş bir atılım yapan Darüşşafaka Doğuş'u en büyük şampiyonluk favorisi olarak görüyor. Avrupalı otoriteler Fenerbahçe'yi Euroleague'in de favorisi olarak gösteriyor.