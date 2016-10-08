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non-stop

Milli arayı en iyi değerlendiren takım olan dün de çalışmalarını sürdürdü

Fenerbahçe non-stop
Fenerbahçe Alanyaspor maçının hazırlıklarına, Can Bartu Tesisleri'nde dün yaptığı antrenmanla devam etti. Mlili futbolcular idmana katılmadı.

ADVOCAAT'TAN İZİN ÖDÜLÜ
İdman 1 saat 15 dakika sürdü. 2 günlük iznin ardından çalışmalarına pazartesi günü başlayacak.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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