Fener formasına saygı göstermeliyiz

Fenerbahçe'nin Senegallifutbolcusu Moussa Sow takımolarak önemli bir süreçten geçtiklerinive ligde puan kaybına tahammülleriolmadığını söyledi.
HAKKINI VERMELİYİZ Fenerbahçe formasına her futbolcunun saygı göstermesi gerektiğinin altını çizen Sow, "Yüzde yüzümüzüsahaya yansıtmalıyız.Taraftarlarımızıve camiamızı üzmeyehakkımız yok. Güçlü bir takımız ve kadronunhakkını vermemiz gerekiyor" dedi. Senegalli futbolcu Fenerbahçe taraftarını takımına daha fazla destek olmaya çağırdı.
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