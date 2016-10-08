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Fener formasına saygı göstermeliyiz

, “Önemli bir süreçten geçiyoruz. Formamıza saygı göstermeliyiz. 100’de yüzümüzü sahaya yansıtmalıyız” dedi

Fener formasına saygı göstermeliyiz
Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Moussa Sow takım olarak önemli bir süreçten geçtiklerini ve ligde puan kaybına tahammülleri olmadığını söyledi.

HAKKINI VERMELİYİZ
Fenerbahçe formasına her futbolcunun saygı göstermesi gerektiğinin altını çizen Sow, "Yüzde yüzümüzü sahaya yansıtmalıyız. Taraftarlarımızı ve camiamızı üzmeye hakkımız yok. Güçlü bir takımız ve kadronun hakkını vermemiz gerekiyor" dedi. Senegalli futbolcu Fenerbahçe taraftarını takımına daha fazla destek olmaya çağırdı.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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