Fener formasına saygı göstermeliyiz

Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Moussa Sow takım olarak önemli bir süreçten geçtiklerini ve ligde puan kaybına tahammülleri olmadığını söyledi.



HAKKINI VERMELİYİZ

Fenerbahçe formasına her futbolcunun saygı göstermesi gerektiğinin altını çizen Sow, "Yüzde yüzümüzü sahaya yansıtmalıyız. Taraftarlarımızı ve camiamızı üzmeye hakkımız yok. Güçlü bir takımız ve kadronun hakkını vermemiz gerekiyor" dedi. Senegalli futbolcu Fenerbahçe taraftarını takımına daha fazla destek olmaya çağırdı.