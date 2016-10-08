Dick Advocaat vatandaş dinlemedi

Van der Wiel ile özel olarak konuşan Advocaat, “Kapasitetini biliyorum ancak sahaya yansıtamıyorsun. Bu formunla oynayamazsın. Nerde olduğunun bilincinde ol ve kendini işine ver. Geçmişini biliyorum ama burada hakeden oynar” diye konuştu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın performansından memnun kalmadığı vatandaşı Van der Wiel'i sert bir şekilde uyardığı bildirildi. Vatandaşına kapasitesinin farkında olduğunu söyleyen Hollandalı teknik adam, "Kendinimaça vermiyorsun. Form durumunda iyi değil. Nerede olduğununhangi takımda oynadığınınbilincinde ol ve kendiniişine ver. Geçmiş kariyerini biliyorumaama burada hakedenoynar. Daha çok çalış ve kendinigöster" dedi. Hocasının uyarısıyla formanın pahalı olduğunu anlayan Van der Wiel de kendisine olan güveni boşa çıkarmayacağını ve en kısa sürede gercçek kapasitesini sahaya yansıtacağını söyledi. Ancak Alanya maçında Şener'in mi yoksa Van der Wiel'in mi forma giyeceği ise belli değil.
HÜCUMA KATKISINI YETERLİ GÖRMÜYOR Geçtiğimiz sezonu PSG takımında geçiren Van der Wiel için iyi futbolcu olduğu ancak zaman zaman mental anlamda düşüş yaşadığı eleştirileri yapılmıştı. Hollandalı futbolcunun takım arkadaşlarıyla iletişiminin iyi olduğu kişilik ve karakter olarak uyumlu olduğu da ifade ediliyor. Bu arada teknik direktör Dick Advocaat'ın Vander Wiel'i özellikle hücuma yeterli katkıyı vermemesi nedeniyle eleştirdiği, hücuma çıkışlarının yetersiz kalmasını ise fiziksel anlamda form tutmamış olmasına bağladığı da gelen haberler arasında.
MiLLi ARADA YÜKLEME YAPTI Van der Wiel milli arada en çok çalışan futbolculardan biri oldu. Advocaat'tan uyarı alan Van der Wiel, "Bu kulübe isteyerek geldim. Takıma alıştığımı da söyleyebilirim. Hiçbir sorunum da yok" dedi.
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