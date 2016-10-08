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vatandaş dinlemedi

ile özel olarak konuşan Advocaat, “Kapasitetini biliyorum ancak sahaya yansıtamıyorsun. Bu formunla oynayamazsın. Nerde olduğunun bilincinde ol ve kendini işine ver. Geçmişini biliyorum ama burada hakeden oynar” diye konuştu.

Dick Advocaat vatandaş dinlemedi
Fenerbahçe Teknik Direktörü 'ın performansından memnun kalmadığı vatandaşı 'i sert bir şekilde uyardığı bildirildi. Vatandaşına kapasitesinin farkında olduğunu söyleyen Hollandalı teknik adam, "Kendini maça vermiyorsun. Form durumun da iyi değil. Nerede olduğunun hangi takımda oynadığının bilincinde ol ve kendini işine ver. Geçmiş kariyerini biliyoruma ama burada hakeden oynar. Daha çok çalış ve kendini göster" dedi. Hocasının uyarısıyla formanın pahalı olduğunu anlayan Van der Wiel de kendisine olan güveni boşa çıkarmayacağını ve en kısa sürede gercçek kapasitesini sahaya yansıtacağını söyledi. Ancak Alanya maçında Şener'in mi yoksa Van der Wiel'in mi forma giyeceği ise belli değil.

HÜCUMA KATKISINI YETERLİ GÖRMÜYOR
Geçtiğimiz sezonu PSG takımında geçiren Van der Wiel için iyi futbolcu olduğu ancak zaman zaman mental anlamda düşüş yaşadığı eleştirileri yapılmıştı. Hollandalı futbolcunun takım arkadaşlarıyla iletişiminin iyi olduğu kişilik ve karakter olarak uyumlu olduğu da ifade ediliyor. Bu arada teknik direktör Dick Advocaat'ın Van der Wiel'i özellikle hücuma yeterli katkıyı vermemesi nedeniyle eleştirdiği, hücuma çıkışlarının yetersiz kalmasını ise fiziksel anlamda form tutmamış olmasına bağladığı da gelen haberler arasında.

MiLLi ARADA YÜKLEME YAPTI
Van der Wiel milli arada en çok çalışan futbolculardan biri oldu. Advocaat'tan uyarı alan Van der Wiel, "Bu kulübe isteyerek geldim. Takıma alıştığımı da söyleyebilirim. Hiçbir sorunum da yok" dedi.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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