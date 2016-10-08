Daha takım olamadık

Transfer dönemindeki başarısıyla camianın sevgisini kazanan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın'dan önemli açıklamalar geldi... Aydın, "Takım olamadık. Bunda transferlerin geç katılmasının da payı var. Hocamızla baya konuştuk. Ödemelerin hepsi zamanında yapılıyor. Takım çerisindeki arkadaşlık gayet üst seviyede. İyi oynarken yediğimiz gollerle kırılan bir takım söz konusu. Özellikle Alanyaspor ve Karabükspor maçında bununla karşı karıya kaldık. Hoca sabah akşam takımla yatıp kalkıyor. Bizde aynı şekilde. Bu durumu düzelteceğimize inanıyoruz" dedi. Scout ekibiyle ilgili eleştirilere de tepki gösteren Nevzat Aydın, "Mart'ın ortasında kurulmuş bir ekibi altı ay sonra yerden yere vurmak çok doğru değil" diye konuştu.



Yunus Emre SEL