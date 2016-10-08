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Cimbom 6.5’a sattı... Porto 20 istiyor!

Sezon başı 6.5 milyon Euro’ya Porto’ya giden ’ e Arsenal talip oldu... Porto 20 milyon Euro bonservis

Cimbom 6.5’a sattı... Porto 20 istiyor!
Galatasaray'ın sezon başında 6.5 milyon Euro'ya Porto'ya sattığı Alex Telles kıymete bindi... Portekiz'deki performansı ile dikkat çeken Brezilyalı sol beke, Premier Lig ekiplerinden Arsenal talip oldu. Porto'nun Telles için 20 milyon euro istediği iddia edildi. Arsenal'in şimdilik böyle bir rakamı vermeyi düşünmediği ancak sezon sonu Telles için transferde her fedakarlığı yapabileceği vurgulandı.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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