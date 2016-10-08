Caner’e ‘sakin ol’ uyarısı

Ukrayna maçında sarı kartı olmasına rağmen agresif davranışlarıyla dikkat çeken Caner Erkin'e Fatih Terim'den uyarı geldiği öğrenildi. Terim'in yıldız futbolcuya, "Kırmızı kart görmediğin için çok şanslısın. Bir daha aynı hatayı yapma" dediği öğrenildi.