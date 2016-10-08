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Caner’e ‘sakin ol’ uyarısı

Caner’e ‘sakin ol’ uyarısı
Ukrayna maçında sarı kartı olmasına rağmen agresif davranışlarıyla dikkat çeken Caner Erkin'e Fatih Terim'den uyarı geldiği öğrenildi. Terim'in yıldız futbolcuya, "Kırmızı kart görmediğin için çok şanslısın. Bir daha aynı hatayı yapma" dediği öğrenildi.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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