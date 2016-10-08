Beşiktaş’ta Yalçın Karadeniz disipline verildi

Beşiktaş yönetimi ile Divan Başkanı Yalçın Karadeniz arasındaki gerginlik yeni bir boyut kazandı. Bu kez de Beşiktaş Denetim Kurulu, Yalçın Karadeniz'i, kulüp borcunu bilinen rakamdan fazla göstererek üyelere mesaj yoluyla göndermesini, kulüp tüzüğünün 47 ve 47/C maddesine dayandırarak Disiplin Kurulu'na sevk etti.