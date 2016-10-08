  1. Güneş’ten Aboubakar’a destek kumaşı 1 numara
  2. Talisca’yı satın almak kolay değil!

Beşiktaş’ta disipline verildi

Yönetim ile arasındaki gerginlik yeni bir boyut kazandı

Beşiktaş’ta Yalçın Karadeniz disipline verildi
Beşiktaş yönetimi ile Divan Başkanı Yalçın Karadeniz arasındaki gerginlik yeni bir boyut kazandı. Bu kez de Beşiktaş Denetim Kurulu, Yalçın Karadeniz'i, kulüp borcunu bilinen rakamdan fazla göstererek üyelere mesaj yoluyla göndermesini, kulüp tüzüğünün 47 ve 47/C maddesine dayandırarak Disiplin Kurulu'na sevk etti.
Etiketler:
  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar