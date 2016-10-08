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Ataman’dan örnek davranış

Ataman’dan örnek davranış
G.Saray Odeabank Başantrenörü , bir organizasyonda serebral palsili çocuklarla bir araya geldi. Ataman, Böyle bir etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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