Artık susun... Futbol konuşalım

Milli maç sonrası Fatih Terim, "Konuşmalardanyaşananlardan özellikle genç futbolcularınetkilendiğini gördük. Artık herkesi sağduyuluolmaya davet ediyorum" demişti. Bu açıklamadansonra Fatih Terim'e yakın bir ismin Arda Turanile telefonla konuştuğu ve "Artık kimse konuşmasın.Takım olumsuz etkileniyor. Susalım ve futbol konuşsun"dediği ortaya çıktı. Arda'nın da "Ben konuşacağımıkonuştum. Kimseyle sorunum yok" yanıtıverdiği öğrenildi.
TAKIM TOPLANTISI
Futbolcuların da kendi aralarında bir toplantı yaptığı ve "Yaşananları artık unutalım. İzlanda ile çok kritik bir maça çıkacağız. Sadece ve sadece bu maçı düşünelim. Zaman her şeyin ilacıdır. Tüm sorunlar çözülür" dedikleri de belirlendi.
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