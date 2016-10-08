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Artık susun... Futbol konuşalım

Ukrayna maçından sonra ’e yakın bir ismin ’ı arayıp susması konusunda uyardığı öğrenildi.

Artık susun... Futbol konuşalım
Milli maç sonrası Fatih Terim, "Konuşmalardan yaşananlardan özellikle genç futbolcuların etkilendiğini gördük. Artık herkesi sağduyulu olmaya davet ediyorum" demişti. Bu açıklamadan sonra 'e yakın bir ismin ile telefonla konuştuğu ve "Artık kimse konuşmasın. Takım olumsuz etkileniyor. Susalım ve futbol konuşsun" dediği ortaya çıktı. Arda'nın da "Ben konuşacağımı konuştum. Kimseyle sorunum yok" yanıtı verdiği öğrenildi.

TAKIM TOPLANTISI
Futbolcuların da kendi aralarında bir toplantı yaptığı ve "Yaşananları artık unutalım. İzlanda ile çok kritik bir maça çıkacağız. Sadece ve sadece bu maçı düşünelim. Zaman her şeyin ilacıdır. Tüm sorunlar çözülür" dedikleri de belirlendi.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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