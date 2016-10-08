Artık Sneijder’e veda edilmeli!

Hollanda Milli Takımı'nda Wesley Sneijder ve Bayern Münih'in önemli isimlerinden Arjen Robben'in geleceği tartışılıyor.



GENÇLEŞME GEREKİYOR

Ünlü futbol adamı Aad de Mos, iki futbolcunun eski performansından uzak olduğunu belirterek, "Sneijder şu anda önemli, ancak sona geldi. Blind gerçekten düşünmeli, takımı seçerken gençleşmeye gitmeli" diye konuştu.