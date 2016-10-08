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Artık Sneijder’e veda edilmeli!

Hollandalı futbol adamı Aad de Mos, Sneijder’in milli takım kariyerinin bitmesi gerektiğini söyledi

Artık Sneijder’e veda edilmeli!
Hollanda Milli Takımı'nda Wesley Sneijder ve Bayern Münih'in önemli isimlerinden Arjen Robben'in geleceği tartışılıyor.

GENÇLEŞME GEREKİYOR
Ünlü futbol adamı Aad de Mos, iki futbolcunun eski performansından uzak olduğunu belirterek, "Sneijder şu anda önemli, ancak sona geldi. Blind gerçekten düşünmeli, takımı seçerken gençleşmeye gitmeli" diye konuştu.
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  • 08 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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