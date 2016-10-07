Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson Siyah-Beyazlı formayı giymekten dolayı çok büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Atiba sezon başında takımdan ayrılma ihtimalinin olduğunu kabul ederek, "O dönemde İngiltere'ye gitme durumum vardı. Ancak daha sonra bu fikrimden vazgeçtim. Beşiktaş'ta kaldığım için de çok mutluyum" dedi. Geçen sezon yaşadığı şampiyonluğu hiçbir zaman unutamayacağını dile getiren Atiba Hutchinson, "Şampiyonluk dünyanın en önemli payelerinden biri. Bu onuru Beşiktaş'ta yaşadım. Bu sezon çok daha önemli hedeflerimiz var. Ligde bir kez daha şampiyonluk ipini göğüslemek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. Bunu başaracak güçteyiz. Zafere yelken açacağız. Herkes bizi alkışlayacak. Performansımız giderek artıyor" dedi.



GERÇEK GÜCÜMÜZÜ HERKESE GÖSTERECEĞİZ

Beşiktaş'ın bu sezon geçen yılki düzeyinin çok üstünde olduğunu dile getiren Kanadalı futbolcu, "Bazı arkadaşlarımız takımdan ayrıldı. Mario Gomez, Jose Sosa ve Gökhan Töre hakikaten önemli isimlerdi. Ancak onların yerine gelen arkadaşlarda çok önemli yıldızlar. Takım olarak birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Sezon başında belki geçen sezonki performansımızı oyun olarak gösteremedik. Ancak yeni arkadaşların uyumuyla birkaç hafta sonra gerçek gücümüzü herkese göstereceğiz" dedi.



3 SEZON DAHA OYNAYACAĞIM

33 yaşında olduğunu vurgulayan Atiba, 3 sezon daha futbol oynamak istediğini ifade etti. Kanadalı yıldız kendisine çok dikkat ettiğini vurgulayarak, "Profesyonel bir futbolcunun yapması gereken her şeyi yerine getiriyorum. Başarımın en önemli sırrı özel yaşantıma dikkat etmek" diye konuştu.



