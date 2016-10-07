  1. Ön libero her zaman ilk tercihim
  2. Beşiktaş forması giymek çok büyük bir onur

Zafere yelken açacağız

Beşiktaş’ın pas canavarı Atiba takım olarak performanslarının artacağını söyledi. Kanadalı star, “Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde zafere yelken açacağız. Herkes bizi alkışlayacak” dedi

Zafere yelken açacağız
Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson Siyah-Beyazlı formayı giymekten dolayı çok büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Atiba sezon başında takımdan ayrılma ihtimalinin olduğunu kabul ederek, "O dönemde İngiltere'ye gitme durumum vardı. Ancak daha sonra bu fikrimden vazgeçtim. Beşiktaş'ta kaldığım için de çok mutluyum" dedi. Geçen sezon yaşadığı şampiyonluğu hiçbir zaman unutamayacağını dile getiren Atiba Hutchinson, "Şampiyonluk dünyanın en önemli payelerinden biri. Bu onuru Beşiktaş'ta yaşadım. Bu sezon çok daha önemli hedeflerimiz var. Ligde bir kez daha şampiyonluk ipini göğüslemek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. Bunu başaracak güçteyiz. Zafere yelken açacağız. Herkes bizi alkışlayacak. Performansımız giderek artıyor" dedi.

GERÇEK GÜCÜMÜZÜ HERKESE GÖSTERECEĞİZ
Beşiktaş'ın bu sezon geçen yılki düzeyinin çok üstünde olduğunu dile getiren Kanadalı futbolcu, "Bazı arkadaşlarımız takımdan ayrıldı. Mario Gomez, Jose Sosa ve Gökhan Töre hakikaten önemli isimlerdi. Ancak onların yerine gelen arkadaşlarda çok önemli yıldızlar. Takım olarak birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Sezon başında belki geçen sezonki performansımızı oyun olarak gösteremedik. Ancak yeni arkadaşların uyumuyla birkaç hafta sonra gerçek gücümüzü herkese göstereceğiz" dedi.

3 SEZON DAHA OYNAYACAĞIM
33 yaşında olduğunu vurgulayan Atiba, 3 sezon daha futbol oynamak istediğini ifade etti. Kanadalı yıldız kendisine çok dikkat ettiğini vurgulayarak, "Profesyonel bir futbolcunun yapması gereken her şeyi yerine getiriyorum. Başarımın en önemli sırrı özel yaşantıma dikkat etmek" diye konuştu.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar