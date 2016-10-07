Yer kırmızı gök beyaz

Konya Büyükşehir Belediye Stadı dün yine tarihi günlerinden birisini yaşadı... Tribünleri dolduran 40 binin üzerinde taraftar, Ukrayna önünde Milli Takımımız'a müthiş bir destek verdi. Maç öncesi ısınmak için sahaya çıkan Ay-Yıldızlı futbolculara taraftarlar, alkışlayarak sevgi gösterisinde bulundu. Futbolcular ısınma haraketlerini yaparken tribünleri dolduran taraftarlar Mehter Marşları eşliğinde ellerindeki Türk bayraklarını dalgalandırdı. Taraftarlar "Şehitlerölmez vatan bölünmez" ve"Ne Mutlu Türküm Diyene" sloganlarıyla stadı adeta inletti.
HER YER TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI Stat Türk bayraklarıyla donatılırken, Ayrıca tribünlerdeki koltuklara 40 bin adet Türk Bayrağı bırakıldı. Tribünlere 45 adet boyu 8 metre eni ise 5 metre büyüklüğünde dev Türk bayrakları asıldı. Dışarıda ise aydınlatma direklerinde ise 3 metre eninde 5 metre yüksekliğinde 50 bayrak kullanıldı.
GRAFE "DEVAM" DEDİTRİBÜNLER ÇILDIRDI Konya'da oynanan zorlu karşılaşmanın hakemi ManuelGrafe çaldığı ve çalmadığı düdüklerle çok büyük bir tepkitopladı. Özellikle ilk yarıda Emre Mor'un üst üste ceza sahasındayerde kaldığı pozisyonlarda 'penaltı' diye ayağakalktık. Fakat Alman hakem iki pozisyona da "devam" diyerektribünleri adeta çileden çıkardı. Aynı Manuel Grafeilk yarıda Ukrayna'nın geliştirdiği atakta hiç tereddüt etmedenpenaltı noktasını gösterdi ve rakibimiz öne geçti.
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