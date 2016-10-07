Uğur Demirok formasını istiyor

Sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Uğur Demirok, milli arada geri dönüyor. Aytemiz Alanyaspor deplasmanında sakatlandıktan sonra başlayan tedavisi tamamlanan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Uğur, milli arada eksikleri giderip ilk 11'deki yerini almayı hedefliyor.