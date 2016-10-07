Tuchel’in kararı bekleniyor

Fenerbahçe ara transferde kadrosuna katmayı planladığı Nuri Şahin için geri sayıma geçmiş durumda... Milli futbolcu ile görüşme yapan ve olumlu yanıt alan Sarı-Lacivertliler, Dortmund kulübünün alacağı kararı bekliyor.



BUNDESLIGA'DAN DA TALİPLERİ VAR

Alman basınında yer alan haberlere göre, teknik direktör Thomas Tuchel'in Nuri Şahin'in gönderilmesine onay vermesi bekleniyor. Bu sezon yıldız futbolcuya hiçbir resmi maçta şans vermeyen tecrübeli hocanın, bu ay sonuna kadar kararını Dortmund yönetimine bildireceği ifade edildi. Nuri Şahin'e Bundesliga'dan da önemli teklifler olduğu fakat gurbetçi futbolcunun artık kariyerini Türkiye'de sonlandırmayı düşündüğü gelen bilgiler arasında.