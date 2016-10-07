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Talisca görev başına!

Beşiktaş 15 günde 3’ü deplasman 4 zorlu maça çıkacak. Oyun kurgusunu Talisca üzerine kurmayı planlayan Güneş, Brezilyalı oyuncuyla özel olarak ilgileniyor.

Talisca görev başına!
Beşiktaş milli maç sonrasında 15 gün içinde 3'ü deplasmanda 4 zorlu maça çıkacak. Teknik Direktör Şenol Güneş oyun kurgusunu Talisca üzerine kurmayı planlıyor. Bu nedenle bu oyuncuyla özel olarak ilgilenen tecrübeli hoca Talisca'yı kritik evrenin en kilit halkası olarak görüyor. Şenol Güneş deyim yerindeyse Brezilyalı futbolcunun üzerine titriyor.

HEPSİ DE ZORLU
Kartal 15 günlük maratona Kayseri deplasmanı ile başlayacak. 3 gün sonra Napoli deplasmanına gidilecek. 4 gün sonra Antalyaspor'u konuk edecek olan Kartal G.Birliği deplasmanı ile zorlu virajı tamamlamış olacak.
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