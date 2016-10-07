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Seneye de Avrupa’da yokuz!

Öztürk, “UEFA’dan 1 sene ceza yedik bence seneye yine yiyeceğiz. Sadece futbolun 6 aylık zararı 79 milyon lira... Yani bir senede 160 milyon lira (50 milyon dolara yakın) zarar edeceğimiz ortada” dedi...

Seneye de Avrupa’da yokuz!
Galatasaray'ın eski yöneticisi ve başkan adayı Adnan Öztürk, 22 Ekim'de yapılacak Genel Kurul öncesi, Başkan Dursun Özbek'i çok sert şekilde eleştirdi... Öztürk, "O kadar borçluyuz ki, artık teminatlarımız borcumuzun 5 katına çıktı. Artık 2 milyar TL. teminat veriyoruz. Yönetim kurulunun haberi var mı? Dursun Başkan bunu tek başına mı yapıyor? UEFA'dan 1 sene ceza yedik bence seneye yine yiyeceğiz. 6 aylık zarara bakıyorum sadece futbolun 6 aylık zararı 79 milyon TL. Yani bir senede 160 milyon TL zarar edeceğimiz ortada" ifadesini kullandı.

RIEKERINK UMARIM BAŞARILI OLUR
Mecidiyeköy'de yapılan otelin inşaatının durduğunu söyleyen Öztürk, "Aylardır inşaat yerinde sayıyor. Ayrıca Ünal Aysal ile birlikte yaptıkları Taçspor operasyonunu camiaya açıklasınlar" dedi. Öztürk, Riekerink için ise, "İlk tecrübesi bu. Enteresan bir deneyim. Bence hiçbir tecrübesi yok tabi. Fakat son derece sempatik, beyefendi, taraftarın sempatisini kazandı, umarım başarılı olur" yorumunu yaptı.
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