RVP kimmiş gösterecekmiş

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yetransferolduğunda olay olan veasrın tranfserlerinden biri olarakgörülen ancak beklentileri karşılayamayanRobin Van Persie,eleştiriler nedeniyle patlamanoktasına geldi. En çok da kendisiiçin yapılan ,"Fiyasko" sözlerineiçerlendiği belirtilen Hollandalıyıldız, "Evet! yeterincekatkı veremedim çünkü hepsakatlıklarla uğraştım. Doğrudürüst sazon başı yüklemesidahi yapamadım. Hep sakatlıklaryüzünden. Şimdi iyiyimve çok çalışıyorum. Fizikkondisyonaçığımı hızla kapatıyorum.Çok yakında RobinVan Persie'nin nasıl bir futbolcuolduğunu herkes görecek.diye konuştu.
RVP'YE BÜYÜK ONUR
Bu arada Van Persie, İngiltere'de 100'ler kulübüne giren yıldızlar arasında yapılan oylamada PremierLig tarihinin en güzel golü ödülüne layık görüldü.
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