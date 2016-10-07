RVP kimmiş gösterecekmiş

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye transfer olduğunda olay olan ve asrın tranfserlerinden biri olarak görülen ancak beklentileri karşılayamayan Robin Van Persie, eleştiriler nedeniyle patlama noktasına geldi. En çok da kendisi için yapılan ,"Fiyasko" sözlerine içerlendiği belirtilen Hollandalı yıldız, "Evet! yeterince katkı veremedim çünkü hep sakatlıklarla uğraştım. Doğru dürüst sazon başı yüklemesi dahi yapamadım. Hep sakatlıklar yüzünden. Şimdi iyiyim ve çok çalışıyorum. Fizikkondisyon açığımı hızla kapatıyorum. Çok yakında Robin Van Persie'nin nasıl bir futbolcu olduğunu herkes görecek. diye konuştu.



RVP'YE BÜYÜK ONUR

Bu arada Van Persie, İngiltere'de 100'ler kulübüne giren yıldızlar arasında yapılan oylamada Premier Lig tarihinin en güzel golü ödülüne layık görüldü.