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RVP kimmiş gösterecekmiş

Eleştirilerin farkında olduğunu söyleyen , “İyi değildim çünkü sakattım. Van Persie’nin nasıl bir futbolcu olduğunu herkes görecek” dedi.

RVP kimmiş gösterecekmiş
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye transfer olduğunda olay olan ve asrın tranfserlerinden biri olarak görülen ancak beklentileri karşılayamayan Robin Van Persie, eleştiriler nedeniyle patlama noktasına geldi. En çok da kendisi için yapılan ,"Fiyasko" sözlerine içerlendiği belirtilen Hollandalı yıldız, "Evet! yeterince katkı veremedim çünkü hep sakatlıklarla uğraştım. Doğru dürüst sazon başı yüklemesi dahi yapamadım. Hep sakatlıklar yüzünden. Şimdi iyiyim ve çok çalışıyorum. Fizikkondisyon açığımı hızla kapatıyorum. Çok yakında Robin Van Persie'nin nasıl bir futbolcu olduğunu herkes görecek. diye konuştu.

RVP'YE BÜYÜK ONUR
Bu arada Van Persie, İngiltere'de 100'ler kulübüne giren yıldızlar arasında yapılan oylamada Premier Lig tarihinin en güzel golü ödülüne layık görüldü.
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